Талибан намерен заручиться поддержкой США и "разморозить" афганские деньги

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заверил, что намерен восстановить добрососедские отношения со всеми странами, включая США.
Он призвал Вашингтон и другие страны передать народу Афганистана более 10 миллиардов долларов, которые были заморожены, когда Талибан пришел к власти 15 августа.
«Санкции против Афганистана не принесут никакой пользы», - сказал Муттаки.
Муттаки признал возмущение мира по поводу наложенных Талибаном ограничений на образование девочек и женщин в Афганистане. На сегодняшний день во многих частях страны ученицам старших классов с 7 по 12 классы не разрешают ходить в школу после прихода к власти талибов, а многим женщинам-госслужащим было приказано оставаться дома. Официальные лица «Талибана» заявили, что им нужно время, чтобы создать в школах и на рабочих местах разделенные по половому признаку механизмы, соответствующие их суровому толкованию ислама.
Муттаки сказал, что при новом правительстве Талибана девочки уже ходят в школу до 12 класса в 10 из 34 провинций страны, частные школы и университеты работают беспрепятственно, и 100% женщин, которые ранее работали в секторе здравоохранения, вернулись на работу.
В отношении публичных казней и преследований, Муттаки утверждает, что талибы не преследовали своих противников, а объявили общую амнистию и обеспечили некоторую защиту. По его словам, лидеры предыдущего правительства живут в Кабуле без каких-либо угроз.
В прошлом месяце международная группа Human Rights Watch опубликовала отчет, в котором говорится, что талибы без суда и следствия убили или насильственно исчезли более 100 бывших сотрудников полиции и разведки в четырех провинциях. Однако сообщений о масштабном возмездии не поступало.
Также, Муттаки обвинил афганское правительство, пришедшее к власти после того, как возглавляемая США коалиция свергла режим талибов в 2001 году, в проведении широкомасштабных атак мести против талибов. По его словам, сотни пропали без вести или были убиты, тысячи людей бежали в горы. Талибан был изгнан за укрывательство Аль-Каиды и Усамы бен Ладена, который руководил террористическими атаками 11 сентября в США.
В сделке за февраль 2020 года, в которой прописаны условия вывода войск США, талибы пообещали бороться с терроризмом и отказывать террористическим группам в убежище. Муттаки заверил, что талибы сдержали это обещание, а также взяли на себя обязательство не атаковать силы США и НАТО во время заключительной фазы вывода, завершившейся в конце августа.
Между тем, боевики Исламского государства за последние четыре месяца активизировали нападения на патрули талибов и религиозные меньшинства. Филиал ИГ в Афганистане нацелился на шиитские мечети в столицах провинций Кундуз и Кандагар и часто совершал нападения на автомобили талибов.
Однако Муттаки сказал, что в последние недели «Талибан» одержал верх, заявив, что за последний месяц не было серьезных нападений. После вывода войск Вашингтон не смог отслеживать действия ИГ в Афганистане.
Муттаки сказал, что не планирует сотрудничать с США в борьбе с группировкой «Исламское государство».
Тем не менее, он выразил надежду, что со временем «Америка будет медленно менять свою политику в отношении Афганистана», поскольку видит доказательства того, что управляемая талибами страна, способна существовать самостоятельно.
Он призвал Вашингтон и другие страны передать народу Афганистана более 10 миллиардов долларов, которые были заморожены, когда Талибан пришел к власти 15 августа.
«Санкции против Афганистана не принесут никакой пользы», - сказал Муттаки.
Муттаки признал возмущение мира по поводу наложенных Талибаном ограничений на образование девочек и женщин в Афганистане. На сегодняшний день во многих частях страны ученицам старших классов с 7 по 12 классы не разрешают ходить в школу после прихода к власти талибов, а многим женщинам-госслужащим было приказано оставаться дома. Официальные лица «Талибана» заявили, что им нужно время, чтобы создать в школах и на рабочих местах разделенные по половому признаку механизмы, соответствующие их суровому толкованию ислама.
Муттаки сказал, что при новом правительстве Талибана девочки уже ходят в школу до 12 класса в 10 из 34 провинций страны, частные школы и университеты работают беспрепятственно, и 100% женщин, которые ранее работали в секторе здравоохранения, вернулись на работу.
В отношении публичных казней и преследований, Муттаки утверждает, что талибы не преследовали своих противников, а объявили общую амнистию и обеспечили некоторую защиту. По его словам, лидеры предыдущего правительства живут в Кабуле без каких-либо угроз.
В прошлом месяце международная группа Human Rights Watch опубликовала отчет, в котором говорится, что талибы без суда и следствия убили или насильственно исчезли более 100 бывших сотрудников полиции и разведки в четырех провинциях. Однако сообщений о масштабном возмездии не поступало.
Также, Муттаки обвинил афганское правительство, пришедшее к власти после того, как возглавляемая США коалиция свергла режим талибов в 2001 году, в проведении широкомасштабных атак мести против талибов. По его словам, сотни пропали без вести или были убиты, тысячи людей бежали в горы. Талибан был изгнан за укрывательство Аль-Каиды и Усамы бен Ладена, который руководил террористическими атаками 11 сентября в США.
В сделке за февраль 2020 года, в которой прописаны условия вывода войск США, талибы пообещали бороться с терроризмом и отказывать террористическим группам в убежище. Муттаки заверил, что талибы сдержали это обещание, а также взяли на себя обязательство не атаковать силы США и НАТО во время заключительной фазы вывода, завершившейся в конце августа.
Между тем, боевики Исламского государства за последние четыре месяца активизировали нападения на патрули талибов и религиозные меньшинства. Филиал ИГ в Афганистане нацелился на шиитские мечети в столицах провинций Кундуз и Кандагар и часто совершал нападения на автомобили талибов.
Однако Муттаки сказал, что в последние недели «Талибан» одержал верх, заявив, что за последний месяц не было серьезных нападений. После вывода войск Вашингтон не смог отслеживать действия ИГ в Афганистане.
Муттаки сказал, что не планирует сотрудничать с США в борьбе с группировкой «Исламское государство».
Тем не менее, он выразил надежду, что со временем «Америка будет медленно менять свою политику в отношении Афганистана», поскольку видит доказательства того, что управляемая талибами страна, способна существовать самостоятельно.
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