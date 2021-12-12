Тайваньский рейс "в никуда"

14:21 07 Август Киев, Украина

Для жителей Тайваня, которые засиделись дома или просто "страдают" от сложившейся ситуации с пандемией, местная авиакомпания придумала необычное развлечение - полет "в никуда".

Это вовсе не шутка. Так, авиакомпания StarLux Airlines предлагает пассажирам сесть в самолет, отправляющийся из аэропорта, покружить три часа в воздухе и приземлиться в том же аэропорту, из которого вылетали.

Что обещает компания?

"неожиданные виды";

еду из ресторана с мишленовской звездой;

подарки;

скидки на товары из дьюти-фри.

Однако самолет будет лететь ниже обычного, чтобы у пассажиров была возможность запечатлеть красивый вид.

Указано, что на самолет продавали всего 188 билетов, которые раскупили практически моментально.



Авиаперевозчик StarLux Airlines заявил, что не ограничится одним полетом.



Кроме того, аналогичные рейсы планируют организовать и другие компании — China Airlines и EVA Air.