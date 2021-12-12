Тайваньский рейс "в никуда"

14:21 07 Август Киев, Украина

Для жителей Тайваня, которые засиделись дома или просто "страдают" от сложившейся ситуации с пандемией, местная авиакомпания придумала необычное развлечение - полет "в никуда". 
 
Это вовсе не шутка. Так, авиакомпания StarLux Airlines предлагает пассажирам сесть в самолет, отправляющийся из аэропорта, покружить три часа в воздухе и приземлиться в том же аэропорту, из которого вылетали.
 
Что обещает компания?
  • "неожиданные виды";
  • еду из ресторана с мишленовской звездой;
  • подарки;
  • скидки на товары из дьюти-фри.
Однако самолет будет лететь ниже обычного, чтобы у пассажиров была возможность запечатлеть красивый вид.
фото: Тайвань с воздуха
Указано, что на самолет продавали всего 188 билетов, которые раскупили практически моментально.

Авиаперевозчик StarLux Airlines заявил, что не ограничится одним полетом.

Кроме того, аналогичные рейсы планируют организовать и другие компании — China Airlines и EVA Air.