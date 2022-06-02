Тайвань запретил экспорт стратегически важных высокотехнологичных товаров в рф и беларусь

09:24 02 июня Киев, Украина

Министерство экономики Тайваня (MOEA) опубликовало список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в россию и беларусь из-за санкций США в связи с вторжением россии в Украину.



Как сообщает издание DigiTimesAsia, поставки полупроводниковой продукции из Тайваня запрещаются в следующих случаях:

чип достигает уровеня быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность 32 бит и выше;

тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц;

один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 2,5 Мбайт/с.

Также под запрет попали высокоскоростные микросхемы, имеющие более 144 контактов.

Кроме того, из Тайваня нельзя будет поставлять оборудование для оптической и рентгеновской литографии, машины для прямого последовательного шагового экспонирования, сканнеры, электронно-сканирующий микроскопы для автоматического контроля рисунка полупроводниковых приборов и некоторое другое оборудование, которое используется для производства чипов



Отмечается, что беларусь попала в список, поскольку MOEA опасается, что минск будет содействовать россии в импорте таких товаров в обход санкций.