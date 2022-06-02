Тайвань запретил экспорт чипов в россию и беларусь

15:16 02 июня Киев, Украина

Тайвань запретил экспорт современных чипов в россию и беларусь из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщило издание DigiTimes.

"Министерство экономики Тайваня (MOEA) подготовило список стратегических высокотехнологичных товаров, которые запрещены к экспорту в Россию и Беларусь. Беларусь включена в список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары, сообщило ведомство, добавив, что список соответствует категориям 3-9 Вассенаарских договоренностей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компаниям из двух стран теперь запрещено покупать микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства, которые имеют какие-либо из следующих характеристик:

скорость производительности 5 гигафлопс или выше;

тактовая частота электронного компонента более 25 МГц; один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами 2,5 МБ/с или более;

более 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунд.

Кроме того, введено ограничение, касающееся конструктивного исполнения: отгружаемые в Россию и Беларусь микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Помимо этого, запрещаются поставки отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем.



Полупроводниковое оборудование – основная статья экспорта Тайваня, на долю которого в 2021 году пришлось 32% от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Основными рынками сбыта являются Китай, Гонконг, Сингапур и США.