Тайвань запретил экспорт чипов в россию и беларусь

Тайвань запретил экспорт современных чипов в россию и беларусь из-за вторжения в Украину.
Об этом сообщило издание DigiTimes.
Отмечается, что компаниям из двух стран теперь запрещено покупать микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства, которые имеют какие-либо из следующих характеристик:
- скорость производительности 5 гигафлопс или выше;
- тактовая частота электронного компонента более 25 МГц; один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами 2,5 МБ/с или более;
- более 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунд.
Кроме того, введено ограничение, касающееся конструктивного исполнения: отгружаемые в Россию и Беларусь микросхемы должны иметь не более 144 контактов. Помимо этого, запрещаются поставки отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем.
Полупроводниковое оборудование – основная статья экспорта Тайваня, на долю которого в 2021 году пришлось 32% от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Основными рынками сбыта являются Китай, Гонконг, Сингапур и США.
Полупроводниковое оборудование – основная статья экспорта Тайваня, на долю которого в 2021 году пришлось 32% от общего объема экспорта в стоимостном выражении. Основными рынками сбыта являются Китай, Гонконг, Сингапур и США.
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