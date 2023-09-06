Тайвань выделит рекордные $19 млрд на оборону в 2024 году

Правительство Тайваня планирует выделить рекордные средства на оборону в 2024 году – более 600 миллиардов тайваньских долларов (приблизительно $19 миллиардов).
Сообщается, что бюджетное предложение, представленное кабинетом министров президенту Цай Инвэню, получило одобрение.
Сумма предложенного бюджета составляет 606,8 миллиарда новых тайваньских долларов (NT$), что превышает текущие расходы на оборону на 4,5%.
Особый раздел бюджета посвящен расходам на приобретение усовершенствованных истребителей F-16V, а также на массовое производство ракет и другого вооружения.
При условии утверждения, данный бюджет станет историческим, так как впервые расходы острова на оборону превысят отметку в 600 миллиардов NT$, что составит 2,5% от общего валового внутреннего продукта Тайваня.
В процессе представления плана оборонительного финансирования президент Тайваня Цай Инвэнь отметила, что стране необходимо продолжать наращивать собственные способности для самозащиты.
Значительное увеличение расходов на оборону обусловлено активизацией военных действий и учений со стороны китайской армии, оказавшей значительное влияние на регион.
Китайская ВМС и ВВС регулярно организуют морские и воздушные патрули вблизи Тайваня, что вынуждает оборонительные силы острова разворачивать собственные самолеты и корабли гораздо чаще, чем в предыдущие годы.
Сообщается, что бюджетное предложение, представленное кабинетом министров президенту Цай Инвэню, получило одобрение.
Сумма предложенного бюджета составляет 606,8 миллиарда новых тайваньских долларов (NT$), что превышает текущие расходы на оборону на 4,5%.
Особый раздел бюджета посвящен расходам на приобретение усовершенствованных истребителей F-16V, а также на массовое производство ракет и другого вооружения.
При условии утверждения, данный бюджет станет историческим, так как впервые расходы острова на оборону превысят отметку в 600 миллиардов NT$, что составит 2,5% от общего валового внутреннего продукта Тайваня.
В процессе представления плана оборонительного финансирования президент Тайваня Цай Инвэнь отметила, что стране необходимо продолжать наращивать собственные способности для самозащиты.
Значительное увеличение расходов на оборону обусловлено активизацией военных действий и учений со стороны китайской армии, оказавшей значительное влияние на регион.
Китайская ВМС и ВВС регулярно организуют морские и воздушные патрули вблизи Тайваня, что вынуждает оборонительные силы острова разворачивать собственные самолеты и корабли гораздо чаще, чем в предыдущие годы.
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