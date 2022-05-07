Тайвань ввел санкции против Беларуси

По причине непосредственного участия Беларуси во вторжении России в Украину правительство Тайваня ввело санкции на экспорт.
Ограничительные меры направлены на экспорт в страну 57 высокотехнологичных товаров.
Об этом передает пресс-служба министерства экономики Тайваня.
Отметим, что подобные санкции Тайбэй применял и в отношение РФ в начале апреля.
Об этом передает пресс-служба министерства экономики Тайваня.
Отметим, что подобные санкции Тайбэй применял и в отношение РФ в начале апреля.
Накануне в МИДе Тайваня анонсировали немедленное введение запрета на экспорт высокотехнологичной продукции в Беларусь за ее роль во вторжении России в Украину.
Санкционированные предметы включают специальное телекоммуникационное оборудование, части интегральных схем и частотно-регулируемые приводы двойного гражданского и военного назначения.
Добавим, что по данным торгового бюро, в 2021 году Тайвань экспортировал в Беларусь товаров на сумму 19,4 млн долларов США, что составляет 0,004 процента от общего объема экспорта страны в том году.
Ранее в апреле Тайвань решил направить Киеву помощь в размере 8 миллионов долларов.
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