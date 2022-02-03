Тайвань внимательно следит за действиями США по России и Украине

09:28 02 Февраль Киев, Украина





Отвечая на вопрос, как отреагирует



Ву – вице-президент отделения Формозской ( Формоза – традиционное европейское название Тайваня – прим. ред.) ассоциации по связям с общественностью в Лос-Анджелесе. Эта организация лоббирует в Конгрессе США действия в поддержку Тайваня.



Две угрозы, три суперсилы

На Тайване внимательно следят за реакцией США на российско-украинский кризис, видя параллели со сложными отношениями Тайбэя с Китаем, который почти ежедневно беспокоит противовоздушную оборону Тайваня.Отвечая на вопрос, как отреагирует Тайвань , если правительство США сделают недостаточно или вообще ничего, чтобы помочь Украине в ответ на российское нападение, протайваньский активист Кен Ву сказал, что он считает, что тайванцы «будут подавлены, а также разочарованы, и будут чувствовать, что если Китай вторгнется на Тайвань, то именно так США будут относиться к Тайваню».Ву – вице-президент отделения Формозской ( Формоза – традиционное европейское название Тайваня – прим. ред.) ассоциации по связям с общественностью в Лос-Анджелесе. Эта организация лоббирует в Конгрессе США действия в поддержку Тайваня. Россия разместила сотни танков, гаубиц и самоходной артиллерии вместе с десятками тысяч военнослужащих вблизи своей сухопутной границы с Украиной. В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 23 января в эфире NBC, что Соединенные Штаты «готовят серьезные последствия для России, если она снова вторгнется в Украину».



Вывод войск США из Афганистана в августе, проложивший путь к господству в стране талибов, вызвал вопрос о решимости Вашингтона на Тайване и других странах Азии. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 23 января в эфире NBC, что Соединенные Штаты «готовят серьезные последствия для России, если она снова вторгнется в Украину».Вывод войск США из Афганистана в августе, проложивший путь к господству в стране талибов, вызвал вопрос о решимости Вашингтона на Тайване и других странах Азии.

«Если бы Соединенные Штаты сделали что-то в Украине, я думаю, это рассматривалось бы как акт искупления, но все же я думаю, что после Афганистана странам по всему миру очень трудно быть полностью зависимыми от США», – сказал О Эй Сан, старший научный сотрудник Сингапурского института интернациональных отношений.

Китай претендует на суверенитет над Тайванем, хотя у обеих сторон есть отдельные правительства, так как националисты Чан Кайши проиграли гражданскую войну в Китае коммунистам Мао Цзэдуна и отступили на остров.



Пекин не отказался от применения силы в случае необходимости, чтобы получить контроль над Тайванем. В то время как США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, Вашингтон продает оружие Тайваню, содержит авианосцы в регионе, а в США действует Закон об отношениях с Тайванем от 1979 года, в котором сказано, что Соединенные Штаты сохраняют способность «противостоять любому применению силы или других форм принуждения, которые поставили бы под угрозу безопасность или социальную или экономическую систему на Тайване».



Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» недавно охарактеризовало усилия Тайваня по независимости как обреченные на провал. Агентство цитирует Чжу Фенляня, спикера Управления Китая по делам Тайваня, который сказал, что руководство Тайваня «создает иллюзию надежности поддержки со стороны Соединенных Штатов по ситуации в Тайванском проливе». Пекин предостерег США против поощрения независимости Тайваня.



Взгляд из Тайбэя



На Тайване проводят параллели из Украины.

«Тайвань столкнулся с долгосрочной военной угрозой Китая и признает, что рост напряженности может спровоцировать войну», – говорится в заявлении для печати Министерства иностранных дел. «Наше правительство призывает все стороны уважать суверенную независимость и территориальную целостность Украины и выступать против односторонних изменений статус-кво».

Президент Тайваня Цай Инвень попросила Совет национальной безопасности сформировать рабочую группу, которая будет следить за событиями в Украине.



Около 60% тайванцев ожидают помощи от Соединенных Штатов в случае нападения Китая, сообщает журнал CommonWealth Magazine в опросе от 12 января.

«Если США в этот раз не защитят Украину во время нападения со стороны России, я думаю, что тайваньцы, включая меня, должны переоценить решимость США оказать военную помощь Тайваню, когда если дело дойдет до вторжения со стороны Китая», – сказал Ван Вэй-Чи , студент университета и соучредитель страницы FBC2E International Affairs в Facebook.

При таком сценарии, сказал Ван, «тайванцы должны понимать, что администрация и общество США не готовы пожертвовать своими войсками ради иностранных стран».



Политики США в конечном счете считают Тайвань более важным для американских интересов, чем Украина или Афганистан, говорит один ученый.

"Если упадет Тайвань, то упадет вся Азия, Корея и Япония", - сказал Шейн Ли, профессор политологии в отставке из Христианского университета Чанг Юнга на Тайване.

По словам Джеймса Ли, исследователя Института глобальных конфликтов и сотрудничества Калифорнийского университета в Сан-Диего, Вашингтон считает Тайвань основным союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который может помочь сдержать расширение Китая.

«Если Тайвань захватят а его демократия уничтожена, это стало бы катастрофой для глобального распространения демократических ценностей», – сказал он в интервью.

Фабрицио Боццато, старший научный сотрудник токийского Института океанической политики Фонда мира Сасакавы, сказал, что Тайваню больше негде искать поддержки сверхдержавы, если Соединенные Штаты проявят слабость по отношению к Украине.