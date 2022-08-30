Тайвань проведет военные учения на своем острове

14:03 08 августа Киев, Украина

Тайвань проведет учения по отражению китайского вторжения.

Об этом объявили чиновники самоуправляющегося острова в понедельник.



Тайваньские военные проведут противодесантные учения в южном округе Пиндун во вторник и четверг, сообщила тайваньская армия.

"Мы будем отрабатывать ответные действия против смоделированных вражеских атак на Тайвань", - заявил агентству представитель Восьмого армейского корпуса Лу Вой-Чже.



По словам армейцев, учения будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 гаубичных пушек.



Несмотря на призывы прекратить военные учения вокруг острова, Пекин продолжил совместные воздушные и морские учения в понедельник после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй на прошлой неделе.



Лу сказал, что тайваньские учения уже запланированы и не проводятся в ответ на учения Китая.



На острове регулярно проходят военные учения, имитирующие отражение китайского вторжения, а в прошлом месяце в рамках своих крупнейших ежегодных учений практиковалось отражение атак с моря в рамках совместной операции по перехвату.



Пекин осудил визит Нэнси Пелоси как нарушение обязательства США 50 лет назад официально не признавать правительство Тайваня, который Китай считает своей территорией.