Тайвань: пассажирский поезд сошел с рельсов

11:18 02 Апрель Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters.



Два вагона экспресса, который следовал из Тайбэя в Тайдун и вез туристов, а также людей, направлявшихся домой на выходные, сошли с рельсов на въезде в горный туннель. По мнению спасателей, поезд врезался в грузовик, который съехал и оказался на железнодорожных путях.



По меньшей мере 41 человек погиб и более 70 получили ранения после того, как тайваньский поезд с почти 350 пассажирами сошел с рельсов.Об этом сообщает Reuters.Два вагона экспресса, который следовал из Тайбэя в Тайдун и вез туристов, а также людей, направлявшихся домой на выходные, сошли с рельсов на въезде в горный туннель. По мнению спасателей, поезд врезался в грузовик, который съехал и оказался на железнодорожных путях.

По данным пожарной службы, в поезде находилось около 350 человек. Тайваньские СМИ сообщили, что многие люди ехали стоя, так как поезд был переполнен.

Авария является крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за четыре десятилетия.