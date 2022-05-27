Тайвань и США укрепят экономические связи

В скором времени будет обьявлено о переговорах США и Тайваня по укреплению экономических связей.
Это станет новым вызовом для Пекина, который выразил недовольство из-за планов Вашингтона укрепить связи с островом.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, переговоры будут сосредоточены на усилении экономического сотрудничества и устойчивости цепи поставок, что не соответствует традиционному соглашению о свободной торговле.
Соглашение, вероятно, будет включать в себя сферы упрощения торговли, работу с цепью поставок и торговлю сельскохозяйственной продукцией, добавили источники на условиях анонимности.
Как пишет Bloomberg, эти темы созвучны основным положениям Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), о запуске которой президент США Джо Байден объявил во время визита в Токио на этой неделе.
По словам источников издания, в США хотели, чтобы Тайвань присоединился к структуре, но этого не произошло из-за опасений отдельных стран по поводу негативной реакции Пекина.
Ранее на этой неделе Байден публично пообещал оказывать военную поддержку Тайваню в случае китайского вторжения.
Китай осудил заявления Байдена и протестовал против углубления официального двустороннего взаимодействия Вашингтона с Тайванем, который он считает частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировал его, напоминает агентство.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, переговоры будут сосредоточены на усилении экономического сотрудничества и устойчивости цепи поставок, что не соответствует традиционному соглашению о свободной торговле.
Соглашение, вероятно, будет включать в себя сферы упрощения торговли, работу с цепью поставок и торговлю сельскохозяйственной продукцией, добавили источники на условиях анонимности.
Как пишет Bloomberg, эти темы созвучны основным положениям Индо-Тихоокеанской экономической структуры (IPEF), о запуске которой президент США Джо Байден объявил во время визита в Токио на этой неделе.
По словам источников издания, в США хотели, чтобы Тайвань присоединился к структуре, но этого не произошло из-за опасений отдельных стран по поводу негативной реакции Пекина.
Ранее на этой неделе Байден публично пообещал оказывать военную поддержку Тайваню в случае китайского вторжения.
Китай осудил заявления Байдена и протестовал против углубления официального двустороннего взаимодействия Вашингтона с Тайванем, который он считает частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировал его, напоминает агентство.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии