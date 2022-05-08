Таиланд запретил солнцезащитные средства, нарушителей ждут штрафы

Солнцезащитные средства с химическими соединениями, вредными для кораллов, теперь запрещено использовать в Таиланде.
Тем, кто будет ими пользоваться, грозит штраф, сообщает Bangkok Post в четверг, 5 августа.
В Госдепартаменте национальных парков, дикой природы и растений Таиланда объяснили решение защитой уникальной природы региона.
В Госдепартаменте национальных парков, дикой природы и растений Таиланда объяснили решение защитой уникальной природы региона.
На пляжах на территории морских национальных парков Таиланда запрещено пользоваться солнцезащитными средствами, содержащими один из четырех компонентов:
- оксибензон;
- октиноксат;
- 4-метилбензилиден камфоры;
- бутилпарабен.
Теперь у посетителей морских парков будут отнимать средства на входе и выдавать обратно только на выходе. Нарушителям придется заплатить 100 тысяч бат штрафа (более 81 тысячи гривен - ред.).
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