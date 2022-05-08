Таиланд запретил солнцезащитные средства, нарушителей ждут штрафы

11:21 05 августа Киев, Украина

Солнцезащитные средства с химическими соединениями, вредными для кораллов, теперь запрещено использовать в Таиланде





В Госдепартаменте национальных парков, дикой природы и растений Таиланда объяснили решение защитой уникальной природы региона. Тем, кто будет ими пользоваться, грозит штраф , сообщает Bangkok Post в четверг, 5 августа.В Госдепартаменте национальных парков, дикой природы и растений Таиланда объяснили решение защитой уникальной природы региона.

"Исследования показали, что некоторые химические соединения, которые содержатся в солнцезащитных средствах, вредны для кораллов, они влияют на их репродуктивную систему и вызывают их обесцвечивание", - заявил гендиректор департамента Таня Нетитаммакул.

На пляжах на территории морских национальных парков Таиланда запрещено пользоваться солнцезащитными средствами, содержащими один из четырех компонентов:

оксибензон;

октиноксат;

4-метилбензилиден камфоры;

бутилпарабен.

Теперь у посетителей морских парков будут отнимать средства на входе и выдавать обратно только на выходе. Нарушителям придется заплатить 100 тысяч бат штрафа (более 81 тысячи гривен - ред.).