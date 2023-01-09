Таиланд возвращает требования о COVID-сертификатах для иностранных туристов

08:55 09 января Киев, Украина

С 9 января, у иностранных туристов начнут требовать предъявить доказательство того, что они полностью вакцинированы от коронавируса или переболели инфекцией в последние полгода, или документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации.



Об этом напоминает Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).



Нововведение коснется всех рейсов, которые прилетают в страну позже 1.00 9 января по местному времени.

"Требование относится только к лицам старше 18 лет", - отмечает издание.