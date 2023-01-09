Таиланд возвращает требования о COVID-сертификатах для иностранных туристов

С 9 января, у иностранных туристов начнут требовать предъявить доказательство того, что они полностью вакцинированы от коронавируса или переболели инфекцией в последние полгода, или документ, подтверждающий противопоказания к вакцинации.
Об этом напоминает Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).
Нововведение коснется всех рейсов, которые прилетают в страну позже 1.00 9 января по местному времени.
Об этом напоминает Bangkok Post со ссылкой на Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT).
Нововведение коснется всех рейсов, которые прилетают в страну позже 1.00 9 января по местному времени.
В то же время новые требования к въезду не распространяются на владельцев тайских паспортов или пассажиров, следующих транзитом через Таиланд.
Авиакомпании будут нести ответственность за проверку документов перед посадкой пассажиров. Новая мера будет действовать как минимум до конца этого месяца.
Таиланд одна из тех стран, в которой коронавирусные ограничения соблюдались очень строго и сохранялись вплоть до конца 2022 года. Это позволяло держать невысокие показатели по заболеваемости.
В последнюю неделю декабря 2022 года в Таиланде было зафиксировано более 500 зараженных Covid-19, 350 человек выздоровело и 70 умерло.
Авиакомпании будут нести ответственность за проверку документов перед посадкой пассажиров. Новая мера будет действовать как минимум до конца этого месяца.
Таиланд одна из тех стран, в которой коронавирусные ограничения соблюдались очень строго и сохранялись вплоть до конца 2022 года. Это позволяло держать невысокие показатели по заболеваемости.
В последнюю неделю декабря 2022 года в Таиланде было зафиксировано более 500 зараженных Covid-19, 350 человек выздоровело и 70 умерло.
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