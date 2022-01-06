Таиланд: легендарный пляж из фильма с Ди Каприо открыли для туристов

Залив Мая Бэй в Таиланде, известный по фильму «Пляж» из Леонардо Ди Каприо, снова открыли для туристов, сообщает BBC.
Для посетителей были введены новые правила. Ежедневно Мая Бэй сможет принимать не более 375 человек. Пляж будет работать с 10.00 до 16.00, купание в заливе запрещено.
Туристические катера будут пришвартовываться только в специально отведенных местах, подальше от кораллов.
Мая Бэй была закрыта с 2018 года из-за того, что туристы почти уничтожили местную экосистему.
Залив стал известен в 2000 году, когда в прокат вышел фильм «Пляж» из Леонардо Ди Каприо в главной роли.
В Май Бэй стало приезжать много туристов: в 2018-м пляж размерами 300 на 400 метров ежедневно посещали около 5000 человек. Из-за них погибли 80% кораллов залива.
В июне 2018 экосистеме решили дать четыре месяца на восстановление. Но этого времени не хватило, поэтому открытие перенесли на лето 2021-го, а затем отложили до января 2022-го.
Для посетителей были введены новые правила. Ежедневно Мая Бэй сможет принимать не более 375 человек. Пляж будет работать с 10.00 до 16.00, купание в заливе запрещено.
Туристические катера будут пришвартовываться только в специально отведенных местах, подальше от кораллов.
Мая Бэй была закрыта с 2018 года из-за того, что туристы почти уничтожили местную экосистему.
Залив стал известен в 2000 году, когда в прокат вышел фильм «Пляж» из Леонардо Ди Каприо в главной роли.
В Май Бэй стало приезжать много туристов: в 2018-м пляж размерами 300 на 400 метров ежедневно посещали около 5000 человек. Из-за них погибли 80% кораллов залива.
В июне 2018 экосистеме решили дать четыре месяца на восстановление. Но этого времени не хватило, поэтому открытие перенесли на лето 2021-го, а затем отложили до января 2022-го.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии