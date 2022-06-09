Таиланд легализовал торговлю каннабисом

17:13 09 июня Киев, Украина

Правительство Таиланда изъяло марихуану из списка запрещенных наркотиков, теперь ее можно выращивать дома и продавать урожай.

Несмотря на такой шаг, рекреационное использование растения до сих пор остается под запретом, сообщает BBC.



Таиланд стал первой страной в Юго-Восточной Азии, которая легализовала торговлю каннабисом. Правительство надеется, что это будет способствовать развитию сельского хозяйства и туризма. Отныне домохозяйства смогут выращивать до шести растений каннабиса на дому, если зарегистрируются в органах власти. Компании тоже смогут выращивать марихуану, если получат разрешение.

"Это возможность для людей и государства получать доход от марихуаны и конопли ", - отметил Анутин Чарнвиракул , вице-премьер-министр и министр здравоохранения Таиланда.

Теперь туристы смогут заказать в ресторанах блюда и напитки на основе каннабиса, а вот курение марихуаны в общественных местах до сих пор остается незаконным.



Местным разрешили использовать только коноплю низкой “активности”, а экстракты, содержащие более 0,2% тетрагидроканабинола, остаются незаконными.



Показательно, что всех обвиняемых в производстве, импорте, экспорте, распространении, употреблении и хранении конопли уволят, а суд закроет дела, которые сейчас рассматриваются по аналогичным обвинениям.