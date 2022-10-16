Таджикистан требует от путина равноправных отношений: Азия - не СССР

Таджикистан - это богатая на ресурсы страна со своей историей, которая заслуживает уважения от россии, как главного стратегического партнера. Об этом в пятницу, 14 октября, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заявил во время саммита Центральная Азия - россия.

"Сейчас почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет. На уровне замминистров. Вот, Таджикистан заслужил, стратегический партнер. У нас обучается 2,5 млн школьников русскому языку. Но из нас сделали, что мы малые народности. Да, нас не 100-200 млн. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали", - заявил Рахмон.

"Где что-то мы нарушили? Где с кем-то мы не так поздоровались? Мы никогда не нарушали. Мы всегда уважали своего главного стратегического партнера. И хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Ресурсов больше, чем в таблице Менделеева. Есть нефть и газ… Драгоценные металлы и даже стратегическое сырье, которого нет в мире. Никого не интересует", - добавил Рахмон.