Таджикистан провел учения по проверке боевой готовности армии

Впервые в истории суверенного Таджикистана была проведена проверка боевой готовности вооруженных сил страны.
В ночь на четверг, 22 июля, по учебной тревоге были подняты все подразделения Вооруженных сил, правоохранительных органов и личного состава мобилизационных резервов, сообщает Радио Озоди.
По сообщениям таджикских государственных СМИ, проверка «Граница-2021» проводилась по сигналу тревоги в специально отведенных местах, было охвачено 100 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также 130 тыс. офицеров запаса и солдат. Кроме того, 20 тыс. солдат и офицеров запаса были отправлены на таджикско-афганскую границу «для пополнения подразделений пограничных войск».
Отмечается, что проверка боеспособности вооружённых сил в Таджикистане проходит на фоне растущей обеспокоенности ситуацией на афганской границе. Особенно после того, как талибы захватили большинство приграничных районов вдоль таджикско-афганской границы.
Еще 5 июля, выступая на заседании Совета безопасности Таджикистана, президент Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва на границу с Афганистаном.
В ночь на четверг, 22 июля, по учебной тревоге были подняты все подразделения Вооруженных сил, правоохранительных органов и личного состава мобилизационных резервов, сообщает Радио Озоди.
По сообщениям таджикских государственных СМИ, проверка «Граница-2021» проводилась по сигналу тревоги в специально отведенных местах, было охвачено 100 тыс. военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также 130 тыс. офицеров запаса и солдат. Кроме того, 20 тыс. солдат и офицеров запаса были отправлены на таджикско-афганскую границу «для пополнения подразделений пограничных войск».
Отмечается, что проверка боеспособности вооружённых сил в Таджикистане проходит на фоне растущей обеспокоенности ситуацией на афганской границе. Особенно после того, как талибы захватили большинство приграничных районов вдоль таджикско-афганской границы.
Еще 5 июля, выступая на заседании Совета безопасности Таджикистана, президент Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва на границу с Афганистаном.
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