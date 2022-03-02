Таджикистан и Киргизстан сдали позиции под давлением Путина

17:52 02 Март Киев, Украина

Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев сказал, что на конфиденциальном уровне Таджикистан Кыргызстан выразили готовность оказать России военную помощь.

«Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих Центральноазиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне», - сообщил экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана.

Со стороны России также оказывается давление на Казахстан с требованием встать на ее сторону в войне против Украины.

По последним заявлениям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметил Мусаев, заметно что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России.