Таджикистан и Киргизстан сдали позиции под давлением Путина

Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев сказал, что на конфиденциальном уровне Таджикистан и Кыргызстан выразили готовность оказать России военную помощь.
Со стороны России также оказывается давление на Казахстан с требованием встать на ее сторону в войне против Украины.
По последним заявлениям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, отметил Мусаев, заметно что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России.
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