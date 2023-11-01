Сын пригожина набирает наемников в ЧВК "Вагнер"

07:40 01 ноября Киев, Украина

В россии, в частности в Уральском регионе, возобновили набор в ЧВК "Вагнер" , которой теперь руководит сын евгения пригожина павел.

Об этом сообщает местное издание 59.ру со ссылкой на региональное представительство ЧВК.



В Telegram-канале ЧВК "Вагнер" Пермь заявили сказано, что компании "нужны отчаянные и смелые, лучшие из лучших".



Отмечается, что со всеми, кто захочет стать участниками формирования, заключат контракты. Их готовы подписать с людьми от 20 до 55 лет. Размер оплаты зависит от места, в которое направят сотрудника, он составляет от 80 до 240 тысяч рублей.



Пермский представитель вагнеровцев подтвердил, что информация о наборе достоверна. Он также отметил, что подразделением ЧВК "Вагнер" в составе "Росгвардии" сейчас руководит сын погибшего евгения пригожина павел.

"У нас все осталось по-прежнему атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие — берем только людей с "гражданки, не из мест лишения свободы", — сказал представитель ЧВК.

Ранее росСМИ сообщили о вхождении ЧВК "Вагнер" в состав Росгвардии, однако на сайте гвардии подразделение с таким названием сейчас не значится.