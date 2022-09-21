Сын Пескова отказался участвовать в мобилизации и явиться в военкомат

18:37 21 сентября Киев, Украина

Представитель «Команды Навального», ведущий программы «Популярная политика» Дмитрий Низовцев дозвонился в прямом эфире сыну пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова — Николаю.



Под видом военкома Низовцев сообщил об отправленной повестке и предложил явиться для медосмотра на следующий день в 10 утра.

«Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», — ответил сын Пескова.

В ходе беседы он заявил, что в военкомат приходить не собирается и согласия на запись добровольцем не дает.