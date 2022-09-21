Сын Пескова отказался участвовать в мобилизации и явиться в военкомат
18:37 21 сентября Киев, Украина
Представитель «Команды Навального», ведущий программы «Популярная политика» Дмитрий Низовцев дозвонился в прямом эфире сыну пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова — Николаю.
Под видом военкома Низовцев сообщил об отправленной повестке и предложил явиться для медосмотра на следующий день в 10 утра.
«Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на другом уровне», — ответил сын Пескова.
В ходе беседы он заявил, что в военкомат приходить не собирается и согласия на запись добровольцем не дает.
«Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет — но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах», — добавил Николай.
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