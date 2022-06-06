Свидетельство массовой гибели оккупантов: власти рф закупают сотни могил

15:51 06 июня Киев, Украина

Власти россии во многих регионах страны закупают сотни могил для погибших российских оккупантов на войне против Украины, чьи похороны не могут оплатить семьи.

В мае на портале госзакупок появились сотни лотов на организацию захоронений. Закупок такого масштаба в прежние годы не было



В россии могилы в большинстве закупают для людей без родственников или тех, чьи семьи не могут оплатить похороны. Однако в предыдущие годы закупок такого масштаба не было.



Так, в Хабаровском крае заказано сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад — но всего на 120 могил. При этом цена указывает, что захоронения организуют на скорую руку.



В Красноярске рф закупила сразу около 100 могил.



В Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших, а в Карелии – 39.



В Мурманске количество новых захоронений не обозначено, а в документации сказано, что они «планируются очередями».