Свидетельство массовой гибели оккупантов: власти рф закупают сотни могил

Власти россии во многих регионах страны закупают сотни могил для погибших российских оккупантов на войне против Украины, чьи похороны не могут оплатить семьи.
В мае на портале госзакупок появились сотни лотов на организацию захоронений. Закупок такого масштаба в прежние годы не было
В россии могилы в большинстве закупают для людей без родственников или тех, чьи семьи не могут оплатить похороны. Однако в предыдущие годы закупок такого масштаба не было.
Так, в Хабаровском крае заказано сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад — но всего на 120 могил. При этом цена указывает, что захоронения организуют на скорую руку.
В Красноярске рф закупила сразу около 100 могил.
В Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших, а в Карелии – 39.
В Мурманске количество новых захоронений не обозначено, а в документации сказано, что они «планируются очередями».
В россии могилы в большинстве закупают для людей без родственников или тех, чьи семьи не могут оплатить похороны. Однако в предыдущие годы закупок такого масштаба не было.
Так, в Хабаровском крае заказано сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад — но всего на 120 могил. При этом цена указывает, что захоронения организуют на скорую руку.
В Красноярске рф закупила сразу около 100 могил.
В Копейском районе Челябинской области заказали погребение сразу 37 умерших, а в Карелии – 39.
В Мурманске количество новых захоронений не обозначено, а в документации сказано, что они «планируются очередями».
Тем временем председатель комитета госдумы рф по обороне Андрей Картаполов 1 июня заявлял, что россия перестала нести потери на войне в Украине, изменив тактику. По данным Генштаба ВСУ, 31250 российских военных погибло, принимая участие в боевых действиях на украинской территории.
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