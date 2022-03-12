Свидетельница убийства получила Пулитцеровскую премию

12:00 12 июня Киев, Украина

Журналистская награда «особое упоминание» совета Пулитцеровской премии, сообщает нашла своего обладателя. Ею стала Дарнелла Фрейзер, которая сняла видео убийства Джорджа Флойда. Именно ее запись стала причиной рассовых протестов в США и по всему миру.

По словам Пулитцеровского комитета, 18-летняя Дарнелла Фрейзер была удостоена этой награды за мужество, передает BBC News.

Ее видео было использовано в качестве доказательства в суде, который признал полицейского Дерека Шовина виновным в смерти Флойда по трем пунктам обвинения. Фрейзер случайно увидела арест Флойда во время прогулки со своим двоюродным братом в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Во время судебного процесса она сообщила, что начала записывать этот инцидент на свой телефон, потому что "видела человека в ужасе, умоляющего сохранить ему жизнь".

Помимо этого, за освещение событий вокруг убийства Джорджа Флойда полицией Пулитцеровскую премию получила газета Star Tribune. Она была отмечена в номинации "Срочные новости".