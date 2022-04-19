Светлана Тихановская обвинила белорусских силовиков в терроризме

16:16 21 ноября Киев, Украина

Как стало известно, в ходе встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, Светлана Тихановская, как лидер оппозиции Беларуси сделала официальное заявление, которое опубликовано и в Telegram-канале Тихановской. Она потребовала признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями.

Она также призвала ввести против силовиков санкции.

По словам оппозиционерки, сотрудников, которые не уволятся до окончания расследования, признают соучастниками - против них введут ограничительные меры, а их имущество арестуют.

"Раз они превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими", - сказала Тихановская.

Она отметила, что на амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.

По ее словам, действия силовиков в Беларуси становятся все жестче.

"Сначала они хватали людей на улице. Потом стали врываться в квартиры. Теперь вторгаются прямо в семьи и угрожают объявить, что дети протестующих находятся в социально опасном положении", - заявила оппозиционер.

Белорусские власти уже не пытаются "создавать хотя бы видимость соблюдения закона", продолжила она.

"Именно поэтому мы создаем систему фиксации свидетельств преступлений против народа Беларуси. Это единая база доказательств, которую сможет пополнить каждый и которая напрямую приведет к санкциям и судам над пособниками режима", - заявила Тихановская.

Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Ранее Тихановская объявила о создании Народного трибунала. После сбора свидетельств преступлений 20 декабря будет объявлено "народное обвинение" Александру Лукашенко и его пособникам, рассказала оппозиционерка.

Также Тихановская попросила ЕС расширить санкции против Беларуси.