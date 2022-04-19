Светлана Тихановская обвинила белорусских силовиков в терроризме

Как стало известно, в ходе встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефаном Блоком, Светлана Тихановская, как лидер оппозиции Беларуси сделала официальное заявление, которое опубликовано и в Telegram-канале Тихановской. Она потребовала признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией террористическими организациями.
Она также призвала ввести против силовиков санкции.
По словам оппозиционерки, сотрудников, которые не уволятся до окончания расследования, признают соучастниками - против них введут ограничительные меры, а их имущество арестуют.
Она отметила, что на амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа.
По ее словам, действия силовиков в Беларуси становятся все жестче.
Белорусские власти уже не пытаются "создавать хотя бы видимость соблюдения закона", продолжила она.
Напомним, что в отношении официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В "черном списке" находятся 55 представителей руководства страны, включая Александра Лукашенко и силовиков. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.
Ранее Тихановская объявила о создании Народного трибунала. После сбора свидетельств преступлений 20 декабря будет объявлено "народное обвинение" Александру Лукашенко и его пособникам, рассказала оппозиционерка.
Также Тихановская попросила ЕС расширить санкции против Беларуси.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии