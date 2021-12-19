Свертывание ядерной программы Ирана под вопросом

18:04 06 Декабрь Киев, Украина

Тегеран назвал нежелание США снять санкции с Ирана главным препятствием на пути прогресса в переговорах по сворачиванию его ядерной программы. Соответствующее заявление сделал представитель министерства иностранных дел Ирана.

Достижение соглашения возможно при прекращении давления со стороны американских властей и большей гибкости европейских посредников, добавил он.



Между тем 4 декабря Вашингтон обвинил Тегеран в умышленном выдвижении условий, не способствующих прогрессу переговоров в Вене по поводу возобновления ядерного соглашения 2015 года.

"Иран выдвинул условия, выходящие далеко за пределы предмета переговоров и говорящие лишь о том, что он не намерен прилагать "существенные" усилия для возвращения к выполнению условий договоренностей", - заявили в администрации президента США.

Переговоры по спасению атомного соглашения с Ираном продолжаются с перерывами с апреля 2021 года. Дипломатические усилия стран-участниц - направлены на возвращение США в вышедшие из нее соглашения в 2018 году, введя новые экономические санкции против Тегерана.



После президентских выборов в Иране в середине июня и смены правительства переговоры были прерваны. Они возобновились 30 ноября и проходят с участием команды новоизбранного президента Ирана Ибрагим Раиси, которого считают ультраконсервативным политиком. Иран отказывается от прямых переговоров из США.



После пятидневного раунда переговоров европейские дипломаты заявили, что позиция Тегерана не дает шанса на достижение компромисса.