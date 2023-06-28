Суровикин знал о планах пригожина организовать мятеж — NYT

Заместитель командующего российской армией сергей суровикин заранее знал о планах владельца ЧВК "Вагнер" евгения пригожина начать мятеж в россии.
Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, ознакомленных с разведданными.
Сейчас в Соединенных Штатах пытаются узнать, помогал ли генерал суровикин устроить мятеж. По словам американских чиновников, есть признаки того, что другие российские генералы тоже могли поддержать идею пригожина силой сменить руководство минобороны рф.
Нынешние и бывшие американские чиновники заявили, что евгений пригожин не начал бы мятеж, если бы не верил, что чиновники армии рф поддержат его. Теперь президент рф путин должен решить, верит ли он в помощь суровикину пригожину, и как на это реагировать.
В настоящее время генерал сергей суровикин является заместителем командующего российскими войсками в Украине. Если путин найдет доказательства того, что он поддерживал мятеж, у него не будет другого выбора, как отстранить его от командования, говорят американские чиновники и аналитики.
Хотя после начала мятежа суровикин выступил против и призвал российскую армию в Украине оставаться на своих позициях и не присоединяться к восстанию.
Экс-чиновник США назвал это сообщение похожим на "видео с заложниками". По его словам, речь тела суровикина свидетельствовала о том, что ему неудобно осуждать бывшего союзника, разделяющего его взгляды на российское военное руководство.
В то же время американские чиновники предполагают, что союз между сергеем суровикиным и евгением пригожиным мог бы объяснить, почему пригожин до сих пор жив, несмотря на захват Ростова-на-Дону и вооруженный марш на москву.
В США заинтересованы в подрыве авторитета генерала суровикина. Американские чиновники считают его более компетентным и безжалостным, чем другие члены российского командования. В Вашингтоне уверены, что его устранение принесет пользу Украине.
Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, ознакомленных с разведданными.
Сейчас в Соединенных Штатах пытаются узнать, помогал ли генерал суровикин устроить мятеж. По словам американских чиновников, есть признаки того, что другие российские генералы тоже могли поддержать идею пригожина силой сменить руководство минобороны рф.
Нынешние и бывшие американские чиновники заявили, что евгений пригожин не начал бы мятеж, если бы не верил, что чиновники армии рф поддержат его. Теперь президент рф путин должен решить, верит ли он в помощь суровикину пригожину, и как на это реагировать.
В настоящее время генерал сергей суровикин является заместителем командующего российскими войсками в Украине. Если путин найдет доказательства того, что он поддерживал мятеж, у него не будет другого выбора, как отстранить его от командования, говорят американские чиновники и аналитики.
Хотя после начала мятежа суровикин выступил против и призвал российскую армию в Украине оставаться на своих позициях и не присоединяться к восстанию.
Экс-чиновник США назвал это сообщение похожим на "видео с заложниками". По его словам, речь тела суровикина свидетельствовала о том, что ему неудобно осуждать бывшего союзника, разделяющего его взгляды на российское военное руководство.
В то же время американские чиновники предполагают, что союз между сергеем суровикиным и евгением пригожиным мог бы объяснить, почему пригожин до сих пор жив, несмотря на захват Ростова-на-Дону и вооруженный марш на москву.
В США заинтересованы в подрыве авторитета генерала суровикина. Американские чиновники считают его более компетентным и безжалостным, чем другие члены российского командования. В Вашингтоне уверены, что его устранение принесет пользу Украине.
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