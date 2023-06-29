Суровикин арестован и находится в Лефортово - СМИ

Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал сергей суровикин арестован. Эту информацию The Moscow Times сообщили два источника близких к руководству минобороны рф.
Официально ведомство никак не комментировало эти сведения.
Ранее об аресте суровикина сообщал российский военкор владимир романов. По его информации, генерала арестовали ещё 25 июня — на следующий день после попытки военного переворота основателя ЧВК “Вагнера” евгения пригожина. По его данным, Суровикин находится в СИЗО “Лефортово”.
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