Суровикин арестован и находится в Лефортово - СМИ

07:03 29 июня Киев, Украина

Замкомандующего объединенной группировкой российских войск в Украине генерал сергей суровикин арестован . Эту информацию The Moscow Times сообщили два источника близких к руководству минобороны рф.

Официально ведомство никак не комментировало эти сведения.

«Там история с ним была не “ОК”. Для власти. Больше ничего не могу говорить», — прокомментировал причину ареста один из источников.

«В руководстве сказали, что скоро о нём будут новости. В контексте пригожина. Видимо он [суровикин] выбрал сторону [пригожина во время мятежа] и его за яйца хватанули», — сказал второй источник. На вопрос о том, где сейчас находится генерал он ответил: «Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют».

Ранее об аресте суровикина сообщал российский военкор владимир романов. По его информации, генерала арестовали ещё 25 июня — на следующий день после попытки военного переворота основателя ЧВК “Вагнера” евгения пригожина. По его данным, Суровикин находится в СИЗО “Лефортово”.