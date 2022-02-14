Супруга Навального обвинила Кремль в трусости накануне нового судебного процесса над оппозиционером

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/>Навальный, самый громкий внутренний критик президента Владимира Путина, в феврале прошлого года был заключен в тюрьму на два с половиной года по старым обвинениям в мошенничестве после того, как пережил отравление, в котором он и Запад обвиняют



Во вторник в его подмосковной колонии назначено новое слушание по дополнительному обвинению в мошенничестве и неуважении к суду против Навального. Жена заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального выступила с резкой критикой в адрес российских властей в понедельник накануне нового судебного процесса, который может продлить его срок более чем на десять лет., самый громкий внутренний критик президента Владимира Путина, в феврале прошлого года был заключен в тюрьму на два с половиной года по старым обвинениям в мошенничестве после того, как пережил отравление, в котором он и Запад обвиняют Кремль Во вторник в его подмосковной колонии назначено новое слушание по дополнительному обвинению в мошенничестве и неуважении к суду против Навального.

«Слушайте, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем», — написала 45-летняя Юлия Навальная в Instagram.

Алексей и Юлия женаты более 20 лет, воспитывают двоих детей.



Навальная заявила, что новое дело «настолько жалкое, что они боятся проводить суд в Москве».

«Мой муж — честный человек, — сказала Навальная. «И они держат его в тюрьме, потому что он не боится этого правительства».

Дело о мошенничестве против Навального началось в декабре 2020 года, когда 45-летний мужчина выздоравливал в Германии после того, как едва пережил отравление нервно-паралитическим веществом.



Следователи обвиняют Навального в краже для личных нужд более 4,7 млн долларов в виде пожертвований его политическим организациям. Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.



Навальному также грозит до шести месяцев лишения свободы за неуважение к суду во время одного из его слушаний в прошлом году.



Отравление и арест Навального вызвали широкое осуждение за рубежом, а также санкции со стороны западных столиц.



После его ареста политические организации Навального по всей стране были объявлены «экстремистскими» и закрыты, а многие ключевые помощники бежали из России, опасаясь судебного преследования.



Новый суд пройдет в его исправительной колонии в подмосковном городе Покров.