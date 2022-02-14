Супруга Навального обвинила Кремль в трусости накануне нового судебного процесса над мужем

Жена заключенного в тюрьму критика Кремля Алексея Навального выступила с резкой критикой в адрес российских властей в понедельник накануне нового судебного процесса, который может продлить его срок более чем на десять лет.
Навальный, самый громкий внутренний критик президента Владимира Путина, в феврале прошлого года был заключен в тюрьму на два с половиной года по старым обвинениям в мошенничестве после того, как пережил отравление, в котором он и Запад обвиняют Кремль.
Во вторник в его подмосковной колонии назначено новое слушание по дополнительному обвинению в мошенничестве и неуважении к суду против Навального.
Навальный, самый громкий внутренний критик президента Владимира Путина, в феврале прошлого года был заключен в тюрьму на два с половиной года по старым обвинениям в мошенничестве после того, как пережил отравление, в котором он и Запад обвиняют Кремль.
Во вторник в его подмосковной колонии назначено новое слушание по дополнительному обвинению в мошенничестве и неуважении к суду против Навального.
Алексей и Юлия женаты более 20 лет, воспитывают двоих детей.
Навальная заявила, что новое дело «настолько жалкое, что они боятся проводить суд в Москве».
Дело о мошенничестве против Навального началось в декабре 2020 года, когда 45-летний мужчина выздоравливал в Германии после того, как едва пережил отравление нервно-паралитическим веществом.
Следователи обвиняют Навального в краже для личных нужд более 4,7 млн долларов в виде пожертвований его политическим организациям. Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Навальному также грозит до шести месяцев лишения свободы за неуважение к суду во время одного из его слушаний в прошлом году.
Отравление и арест Навального вызвали широкое осуждение за рубежом, а также санкции со стороны западных столиц.
После его ареста политические организации Навального по всей стране были объявлены «экстремистскими» и закрыты, а многие ключевые помощники бежали из России, опасаясь судебного преследования.
Новый суд пройдет в его исправительной колонии в подмосковном городе Покров.
Следователи обвиняют Навального в краже для личных нужд более 4,7 млн долларов в виде пожертвований его политическим организациям. Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Навальному также грозит до шести месяцев лишения свободы за неуважение к суду во время одного из его слушаний в прошлом году.
Отравление и арест Навального вызвали широкое осуждение за рубежом, а также санкции со стороны западных столиц.
После его ареста политические организации Навального по всей стране были объявлены «экстремистскими» и закрыты, а многие ключевые помощники бежали из России, опасаясь судебного преследования.
Новый суд пройдет в его исправительной колонии в подмосковном городе Покров.
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