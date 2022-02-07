Суперциклон на Шри-Ланке: есть жертвы

Более 42 тысяч человек пострадали в результате непогоды в Бенгальским заливе. Регионы Шри-Ланки несколько дней страдали из-за суперциклона – ливневых дождей и штормового ветра. По предварительным данным погибло не менее 4 человек.

По сообщению Центра управления катастрофами Шри-Ланки (DMC), смерти были следствием сильного наводнения. Более 200 домов были полностью или частично повреждены, тогда как 175 человек, принадлежащих к 42 пострадавших семей, были размещены во временных убежищах.

Национальная организация исследований зданий (NBRO) также выдала предупреждение о смещении для нескольких районов страны, включая столицу Коломбо и юг. НБРО попросила людей, проживающих в районах повышенного риска, переехать в более безопасные места. Военные направили спасательные группы в несколько районов, пострадавших от наводнения, и спасла нескольких человек, которые оказались в ловушке повышение уровня воды.

Согласно сообщениям о погоде, мощный циклон, образовавшийся в Бенгальском заливе, сейчас направляется к границе между Индией и Бангладеш, неся с собой потенциал серьезных разрушений и потрясений.