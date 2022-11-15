Сунак объявил Китай угрозой, но заявил о готовности к сотрудничеству

16:55 15 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Reuters. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в комментарии Sky News заявил, что Китай представляет угрозу для его страны, однако считает необходимым вести диалог с Пекином по поводу глобальных вызовов, таких как изменение климата и война в Украине.Об этом сообщает Reuters.

"Я очень ясно понимаю, что Китай является системным вызовом как нашим ценностям, так и нашим интересам, и он является самой большой угрозой нашей экономической безопасности. Именно поэтому правильно, что мы делаем шаги, необходимые, чтобы защитить себя", — рассказал он журналистам в кулуарах G20 на индонезийском острове Бали.

Сунак также сказал, что надеется встретиться с главой КНР Си Цзиньпином во время саммита.