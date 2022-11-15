Сунак объявил Китай угрозой, но заявил о готовности к сотрудничеству
16:55 15 ноября Киев, Украина
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
в комментарии Sky News заявил, что Китай
представляет угрозу для его страны, однако считает необходимым вести диалог с Пекином по поводу глобальных вызовов, таких как изменение климата и война в Украине.
Об этом сообщает Reuters.
"Я очень ясно понимаю, что Китай является системным вызовом как нашим ценностям, так и нашим интересам, и он является самой большой угрозой нашей экономической безопасности. Именно поэтому правильно, что мы делаем шаги, необходимые, чтобы защитить себя", — рассказал он журналистам в кулуарах G20 на индонезийском острове Бали.
Сунак также сказал, что надеется встретиться с главой КНР Си Цзиньпином во время саммита.
"Если мы хотим решить большие глобальные проблемы, такие как здравоохранение, россия и Украина, восстановление мировой экономики или изменение климата, важно вести диалог и взаимодействовать с Китаем", — сказал Сунак.
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