Сунак и Макрон обсудили оказание гуманитарной помощи Газе

06:59 30 октября Киев, Украина

Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.

"Они договорились совместно работать над тем, чтобы доставить необходимые пищевые продукты, топливо, воду и медикаменты нуждающимся, а также над тем, чтобы вывезти оттуда иностранных граждан", — говорится в сообщении.

Также Сунак и Макрон выразили общую обеспокоенность риском эскалации в более широком регионе, в том числе на Западном берегу реки Иордан. Лидеры проинформировали о разговорах, которые они провели с лидерами региона, чтобы подчеркнуть важность работы по обеспечению региональной стабильности.