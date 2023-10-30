Сунак и Макрон обсудили оказание гуманитарной помощи Газе
06:59 30 октября Киев, Украина
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
и президент Франции Эмманюэль Макрон
провели телефонный разговор, во время которого, в частности, отметили важность оказания гуманитарной помощи Газе.
Об этом сообщается на официальном сайте британского правительства.
"Они договорились совместно работать над тем, чтобы доставить необходимые пищевые продукты, топливо, воду и медикаменты нуждающимся, а также над тем, чтобы вывезти оттуда иностранных граждан", — говорится в сообщении.
Также Сунак и Макрон выразили общую обеспокоенность риском эскалации в более широком регионе, в том числе на Западном берегу реки Иордан. Лидеры проинформировали о разговорах, которые они провели с лидерами региона, чтобы подчеркнуть важность работы по обеспечению региональной стабильности.
"Премьер-министр и Президент Макрон согласились, что важно не упускать из виду долгосрочное будущее региона и, в частности, необходимость решения на основе принципа двух государств. Они подчеркнули, что ХАМАС не представляет простых палестинцев и что их варварство не должно подрывать законные стремление палестинского народа", - добавили в правительстве Соединенного Королевства.
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