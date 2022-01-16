Судан из-за наводнения объявлен зоной стихийного бедствия

06:48 06 Сентябрь Киев, Украина

В Судане сезон дождей в этом году вызвал сильнейшее наводнение. Из-за этого совет безопасности и обороны Судана вынужден был ввести в государственном масштабе чрезвычайное положение на три месяца. Кроме того, по сообщению информагентства Reuters, Судан объявлен зоной стихийного бедствия.

По данным правительства страны, в результате наводнения в этом году погибло 99 человек, еще 46 человек госпитализировано, пострадали более 500 тыс. человек.

Кроме того, потоками воды полностью или частично разрушено более 100 тыс. домов. Количество паводков и дождей в Судане в этом году превысило рекорды, установленные в 1946 и 1988 годах.

При этом ожидается дальнейший рост показателей из-за продолжающихся дождей.

Напомним, нынешний сезон дождей в Судане привел к полному разрушению 4726 домов и повреждения еще 4628 квартир. При этом одним из наиболее пострадавших регионов стал столичный штат Хартум.