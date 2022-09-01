Суд в США санкционировал арест самолета "Лукойла"

10:00 01 сентября Киев, Украина





Согласно судебным документам, ЛУКОЙЛу принадлежит самолет Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером 34865. В последний раз этот самолет летал в США в марте 2019 года. Тогда на его борту в Техас прибыли руководители компании, включая тогдашнего ее главу Вагита Алекперова.



С сентября 2014 года ЛУКОЙЛ находится под секторальными санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.



Действия по конфискации координируются целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции. Эта межведомственная целевая группа занимается обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортным контролем и экономическими контрмерами, которые США и их союзники ввели в ответ на вторжение россии в Украину. Окружной суд в Техасе выдал ордер на арест самолета Boeing 737-7EM компании «Лукойл» . Как пояснили в министерстве юстиции страны, арест воздушного судна стоимостью стоимостью $45 млн наложен в рамках санкций, введенных Вашингтоном против россии из-за войны в Украине.Согласно судебным документам, ЛУКОЙЛу принадлежит самолет Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером 34865. В последний раз этот самолет летал в США в марте 2019 года. Тогда на его борту в Техас прибыли руководители компании, включая тогдашнего ее главу Вагита Алекперова.С сентября 2014 года ЛУКОЙЛ находится под секторальными санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.Действия по конфискации координируются целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции. Эта межведомственная целевая группа занимается обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортным контролем и экономическими контрмерами, которые США и их союзники ввели в ответ на вторжение россии в Украину.

«Оперативная группа, о создании которой генеральный прокурор объявил 2 марта, […] будет продолжать использовать все инструменты и полномочия министерства для борьбы с попытками уклониться или подорвать коллективные действия, предпринятые правительством США в ответ на российскую военную агрессию», — говорится в сообщении американского министерства юстиции.

В начале июня суд в Нью-Йорке арестовал два самолета, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Оба лайнера были доставлены в россию в марте в нарушение экспортных санкций США, введенных в ответ на российское вторжение в Украину, утверждает американская прокуратура.