Суд в США санкционировал арест самолета "Лукойла"

Окружной суд в Техасе выдал ордер на арест самолета Boeing 737-7EM компании «Лукойл». Как пояснили в министерстве юстиции страны, арест воздушного судна стоимостью стоимостью $45 млн наложен в рамках санкций, введенных Вашингтоном против россии из-за войны в Украине.
Согласно судебным документам, ЛУКОЙЛу принадлежит самолет Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером 34865. В последний раз этот самолет летал в США в марте 2019 года. Тогда на его борту в Техас прибыли руководители компании, включая тогдашнего ее главу Вагита Алекперова.
С сентября 2014 года ЛУКОЙЛ находится под секторальными санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Действия по конфискации координируются целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции. Эта межведомственная целевая группа занимается обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортным контролем и экономическими контрмерами, которые США и их союзники ввели в ответ на вторжение россии в Украину.
Согласно судебным документам, ЛУКОЙЛу принадлежит самолет Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером 34865. В последний раз этот самолет летал в США в марте 2019 года. Тогда на его борту в Техас прибыли руководители компании, включая тогдашнего ее главу Вагита Алекперова.
С сентября 2014 года ЛУКОЙЛ находится под секторальными санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
Действия по конфискации координируются целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции. Эта межведомственная целевая группа занимается обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортным контролем и экономическими контрмерами, которые США и их союзники ввели в ответ на вторжение россии в Украину.
В начале июня суд в Нью-Йорке арестовал два самолета, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Оба лайнера были доставлены в россию в марте в нарушение экспортных санкций США, введенных в ответ на российское вторжение в Украину, утверждает американская прокуратура.
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