Суд РФ вынес приговор пресс-секретарю Навального

15:59 16 августа Киев, Украина

Преображенский райсуд Москвы признал пресс-секретаря Киру Ярмыш виновной в подстрекательстве к нарушению саннорм и приговорил к 1,5 годам ограничения свободы.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает ТАСС.

"Суд назначил Ярмыш наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года. В течение этого срока ей запрещено посещать места проведения массовых мероприятий и принимать в них участие, менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и раз в месяц являться в УИС, а также не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана", - приводит агентство заявления суда.

Адвокат Вероника Полякова ранее сообщила, что Преображенский районный суд Москвы признал Ярмыш виновной в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе нынешнего года.

"Приговор, исходя из его текста, обвинительный", - заявила защитник.

Ранее прокурор потребовал назначить Ярмыш ограничение свободы на два года.