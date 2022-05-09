Суд РФ приговорил украинского футболиста Василенко к 12 годам колонии

21:57 07 декабря Киев, Украина

Украинский футболист Василий Василенко, получил 12 лет тюрьмы, за шпионаж , с отбыванием наказания в российской колонии строго режима.

Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 7 декабря.



Отмечается, что Василенко был задержан в Москве, когда пытался приобрести списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Министерством обороны Украины. По словам источника информагентства, речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 1960-х, не имеющем огневой мощи.



Отметим, что прокуратура просила назначить обвиняемому наказание в виде 16 лет лишения свободы.



Василий Василенко был задержан сотрудниками ФСБ РФ в октябре 2019 года. Тогда следствие вменило украинцу совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226 (Незаконное перемещение через госграницу РФ сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ) УК РФ. Суть обвинения не разглашалась.



Весной 2020 года Василенко изменили статью на более тяжкую - шпионаж. Срок наказания по ней предусматривает от 10 до 20 лет заключения.



Василий Василенко выступал в чемпионате Украины с 1992 по 2001 год на позиции защитника. По ходу карьеры он представлял такие команды, как "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).