Суд РФ обязал Google уплатить штрафы за «запрещенный контент»

10:25 09 Декабрь Киев, Украина

Суд в Москве обязал Google уплатить штраф . На этот раз 5 миллионов рублей (67 600 долларов США), за нарушение в стране правил по запретному контенту.

Об этом сообщает Radio Free Europe.

"Мировой суд Таганского района столицы России вынес это решение 7 декабря, заявив, что Google не удалил запретный контент в соответствии с инструкциями. Ожидается, что позже суд вынесет решение по еще трем протоколам, поданным против Google, которые могут предусматривать взыскание с компании совокупных штрафов в размере до 16 миллионов рублей (около 216 300 долларов США)", - говорится в сообщении.

В последние месяцы суды РФ обязали Google уплатить штрафы на сотню тысяч долларов за то, что они не удалили запрещенное содержание в своей поисковике.



Президент России Владимир Путин неоднократно обвинял соцмедиа-платформы и других техногигантов в нарушении законов об Интернете, а также пытался заставить иностранные фирмы открывать офисы в России и хранить персональные данные россиян на ее территории. Критики утверждают, что этот толчок не имеет ничего общего с "честностью Интернета", а вместо этого обвиняют власти в попытке подавить инакомыслие.



Роскомнадзор начал массово составлять протоколы о неудалении запрещенной информации в крупных соцсетях после акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кроме Google, миллионные штрафы получили Facebook, Telegram, Twitter, TikTok, WhatsApp по аналогичным обвинениям.