Суд РФ обязал Google уплатить штрафы за «запрещенный контент»

Суд в Москве обязал Google уплатить штраф. На этот раз 5 миллионов рублей (67 600 долларов США), за нарушение в стране правил по запретному контенту.
Об этом сообщает Radio Free Europe.
В последние месяцы суды РФ обязали Google уплатить штрафы на сотню тысяч долларов за то, что они не удалили запрещенное содержание в своей поисковике.
Президент России Владимир Путин неоднократно обвинял соцмедиа-платформы и других техногигантов в нарушении законов об Интернете, а также пытался заставить иностранные фирмы открывать офисы в России и хранить персональные данные россиян на ее территории. Критики утверждают, что этот толчок не имеет ничего общего с "честностью Интернета", а вместо этого обвиняют власти в попытке подавить инакомыслие.
Роскомнадзор начал массово составлять протоколы о неудалении запрещенной информации в крупных соцсетях после акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кроме Google, миллионные штрафы получили Facebook, Telegram, Twitter, TikTok, WhatsApp по аналогичным обвинениям.
Президент России Владимир Путин неоднократно обвинял соцмедиа-платформы и других техногигантов в нарушении законов об Интернете, а также пытался заставить иностранные фирмы открывать офисы в России и хранить персональные данные россиян на ее территории. Критики утверждают, что этот толчок не имеет ничего общего с "честностью Интернета", а вместо этого обвиняют власти в попытке подавить инакомыслие.
Роскомнадзор начал массово составлять протоколы о неудалении запрещенной информации в крупных соцсетях после акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Кроме Google, миллионные штрафы получили Facebook, Telegram, Twitter, TikTok, WhatsApp по аналогичным обвинениям.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии