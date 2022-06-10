Суд рф арестовал дом Невзорова в рамках открытого против него уголовного дела

Басманный суд москвы наложил арест на участок с домом журналиста Александра Невзорова, расположенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.
Стоимость участка составляет 7,87 млн рублей.
Такое решение принято в рамках уголовного дела о "дискредитации российской армии" (часть 2 статьи 207.3 УК).
Суд пришел к выводу, что Невзоров скрывается от следствия, а его финансовое положение позволяет долго находиться за границей, откуда он "продолжает заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить вещественные доказательства". В связи с этим журналиста объявили в международный розыск.
Суд пришел к выводу, что Невзоров скрывается от следствия, а его финансовое положение позволяет долго находиться за границей, откуда он "продолжает заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить вещественные доказательства". В связи с этим журналиста объявили в международный розыск.
Александр Невзоров в своем Telegram-канале прокомментировал новость об аресте его дома.
Следствие считает, что Невзоров распространял в соцсетях и в YouTube "фейки" об обстреле роддома в Мариуполе российскими военными. Суд заочно арестовал его на два месяца и объявил в розыск.
В ответ Невзоров сообщил, что считает такое решение «высшим орденом, о котором можно мечтать». Он также посоветовал российским силовикам поискать себе мозги.
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