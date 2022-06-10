Суд рф арестовал дом Невзорова в рамках открытого против него уголовного дела

14:37 10 июня Киев, Украина

Басманный суд москвы наложил арест на участок с домом журналиста Александра Невзорова, расположенный на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге.
 
Стоимость участка составляет 7,87 млн рублей.
 
Такое решение принято в рамках уголовного дела о "дискредитации российской армии" (часть 2 статьи 207.3 УК). 

Суд пришел к выводу, что Невзоров скрывается от следствия, а его финансовое положение позволяет долго находиться за границей, откуда он "продолжает заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить вещественные доказательства". В связи с этим журналиста объявили в международный розыск.
 
Александр Невзоров в своем Telegram-канале прокомментировал новость об аресте его дома. 
"Арестовали дом. Из дорогого - там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Впрочем, по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами которые творит путинизм в Украине - это пустяки.
Мои потери для меня весьма болезненны. Но я знал, на что иду и был ко всему готов. Биться с фашизмом и рассчитывать на его милость было бы глупостью.

Про собаку. Сносную жизнь обеспечить ей удалось. Она вечно грустна, но сыта, выгуляна и ухожена. Конечно, я вывезу ее. Пока проблема в том, что брать ее просто некуда. Мы в постоянных и стремительных перемещениях", - написал Невзоров. 
Следствие считает, что Невзоров распространял в соцсетях и в YouTube "фейки" об обстреле роддома в Мариуполе российскими военными. Суд заочно арестовал его на два месяца и объявил в розыск.

В ответ Невзоров сообщил, что считает такое решение «высшим орденом, о котором можно мечтать». Он также посоветовал российским силовикам поискать себе мозги.