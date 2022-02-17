Суд разрешил проверить оригиналы бюллетеней с выборов в США

15:00 22 Май Киев, Украина

Суд штата Джорджия дал разрешение на пересмотр оригиналов бюллетеней которые были использованы во время последних президентских выборов в США. Более 145 тысяч бумаг из округа Фултон (Атланта) будут раскрыты для полной идентификации. Это необходимо для возможной процедуры оспаривания результатов выборов.



В решении суда подчеркивается, что члены инициативной группы, которая оспаривает итоги президентских выборов, имеют право лично осматривать оригиналы бюллетеней. Таким образом, американский суд во второй раз открыл активистам, который оспаривают победу Джо Байдена на президентских выборах, доступ к бюллетеней избирателей, проголосовавших.



Ранее Сенат штата Аризона, контролируемый республиканцами, распорядился провести аудит примерно 2100000 бюллетеней для голосования в округе Марикопа, где проживает почти две трети населения штата.



