Суд Пенсильвании отклонил иск о непризнании результатов выборов

11:34 29 ноября Киев, Украина

Приближаются к завершению судебные рассмотрения о признании результатов президентских выборов в США. Так, к примеру, группой республиканцев был выставлен иск об игнорировании всех присланных по почте бюллетеней. Но Верховный суд Пенсильвании постановил отменить решение нижестоящего суда о приостановке сертификации результатов выборов. Иск подавал сенатор от Пенсильвании Майк Келли совместно с другими представителями Республиканской партии США.

Основанием для отмены решения нижестоящего суда стало истечение срока, в течение которого можно было бы оспаривать закон штата Пенсильвания о порядке проведения выборов.

Группа республиканцев пыталась доказать, что закон о выборах в штате является неконституционным. Истцы требовали не учитывать или все присланные по почте бюллетени, или результаты голосования в принципе.

"Они не смогли доказать ни один факт мошеннического голосования по почте или подсчета бюллетеней", – сказал судья Верховного суда Пенсильвании Дэвид Вехт.

Ранее на этой неделе власти Пенсильвании утвердили итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он опередил действующего президента Дональда Трампа более чем на 80 тысяч голосов избирателей.

Напомним, что действующий глава Белого дома отказывается признавать поражение. Он настаивает на том, что были допущены массовые фальсификации при голосовании.

В то же время, после ряда заявлений сторонников по Республиканской партии, Трамп все же распорядился начать процесс передачи власти демократу.