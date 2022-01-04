Суд отклонил иск американца, детское фото которого использовали для обложки альбома группы Nirvana

Окружной суд в Калифорнии (США) отклонил иск 30-летнего Спенсера Элдена, обнаженное детское фото которого использовали для обложки альбома Nevermind группы Nirvana, пишет Pitchwork.
Истец обвинял группу в нарушении закона о детской порнографии и утверждал, что из-за появления на обложке получил «вред на всю жизнь», в частности потерял заработную плату.
Ответчиков представляли участники Nirvana Дэйв Грол и Крист Новоселич, вдова Курта Кобейна Кортни Лав и фотограф обложки Кирка Веддла. В прошлом месяце их адвокаты подали заявление об отклонении иска. Они утверждали, что срок позывной давности истек еще в 2011 году.
Напомним, в июле 2021 года 30-летний Спенсер Элден подал в суд на группу Nirvana за «детскую порнографию». На обложке альбома Nevermind была изображена его обнаженная фотография в возрасте 4 месяцев. Истец утверждал, что его родители не подписывали разрешение на использование этой фотографии. Также мужчина говорил, что появление на обложке мешало ему «наслаждаться жизнью» и вызывало постоянный стресс.
В декабре этого года представители Nirvana назвали этот иск несерьезным. По словам адвокатов, мужчина пользовался своей популярностью, в частности, имел на груди татуировку Nevermind и приходил на ток-шоу в комбинезоне, имитирующем обнаженное тело.
Nevermind – это второй студийный альбом группы Nirvana, вышедший в 1991 году. Его продали тиражом более 30 миллионов копий.
Истец обвинял группу в нарушении закона о детской порнографии и утверждал, что из-за появления на обложке получил «вред на всю жизнь», в частности потерял заработную плату.
Ответчиков представляли участники Nirvana Дэйв Грол и Крист Новоселич, вдова Курта Кобейна Кортни Лав и фотограф обложки Кирка Веддла. В прошлом месяце их адвокаты подали заявление об отклонении иска. Они утверждали, что срок позывной давности истек еще в 2011 году.
Напомним, в июле 2021 года 30-летний Спенсер Элден подал в суд на группу Nirvana за «детскую порнографию». На обложке альбома Nevermind была изображена его обнаженная фотография в возрасте 4 месяцев. Истец утверждал, что его родители не подписывали разрешение на использование этой фотографии. Также мужчина говорил, что появление на обложке мешало ему «наслаждаться жизнью» и вызывало постоянный стресс.
В декабре этого года представители Nirvana назвали этот иск несерьезным. По словам адвокатов, мужчина пользовался своей популярностью, в частности, имел на груди татуировку Nevermind и приходил на ток-шоу в комбинезоне, имитирующем обнаженное тело.
Nevermind – это второй студийный альбом группы Nirvana, вышедший в 1991 году. Его продали тиражом более 30 миллионов копий.
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