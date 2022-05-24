Суд оставил в силе приговор Навальному: оппозиционера отправят на 9 лет в колонию строгого режима

14:29 24 мая Киев, Украина





В марте Лефортовский суд приговорил Навального к девяти годам строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. По версии обвинения, он с соратниками создал организованную группу, в составе которой собирал пожертвования. Следствие уверяло, что вместо борьбы с коррупцией



На суде Навальный рассказал, что судья Репникова, которая заменила ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше», «передала через знакомых адвокатов», что сожалеет о своем решении. Через некоторое время она умерла, добавил он. Политик порекомендовал судьям передавать ему, что они сожалеют, «осторожно».



В своем последнем слове Навальный затронул тему войны в Украине: «Эта война, как и ваши суды, полностью построена на вранье. Ни одного слова правды». Он пообещал, что российские власти, в том числе и судебные, потерпят «историческое поражение». Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Алексею Навальному. Приговор Лефортовского суда оставлен без изменений, политика отправляют на девять лет в колонию строгого режима.В марте Лефортовский суд приговорил Навального к девяти годам строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. По версии обвинения, он с соратниками создал организованную группу, в составе которой собирал пожертвования. Следствие уверяло, что вместо борьбы с коррупцией Навальный тратил деньги «на экстремизм и личные нужды». В рамках второго дела Навального признали виновным в оскорблении судьи Веры Акимовой: во время рассмотрения дела о клевете на ветерана, который участвовал в видеоролике в поддержку поправок к Конституции, политик назвал ее оберштурмбаннфюрером.На суде Навальный рассказал, что судья Репникова, которая заменила ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше», «передала через знакомых адвокатов», что сожалеет о своем решении. Через некоторое время она умерла, добавил он. Политик порекомендовал судьям передавать ему, что они сожалеют, «осторожно».В своем последнем слове Навальный затронул тему войны в Украине: «Эта война, как и ваши суды, полностью построена на вранье. Ни одного слова правды». Он пообещал, что российские власти, в том числе и судебные, потерпят «историческое поражение».

"Ваше время будет не всегда и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке. У меня все", - сказал Навальный.

Строгий режим заключения отличается от общего ограничениями по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств с лицевого счета, длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе. Колония, в которую переведут Навального — ИК-6 «Мелехово» — считается одной из самых неблагополучных во Владимирской области. По словам правозащитников, пытки, избиения и изнасилования происходят здесь регулярно.



1 октября 2023 года Алексей Навальный должен был освободиться из заключения после отбытия срока по делу «Ив Роше». Однако в конце марта он был приговорен к девяти годам заключения, полутора годам ограничения свободы и штрафу в 1,2 млн рублей по делу в мошенничестве и оскорблении суда.



По словам Навального, ему пишут заключенные из «Мелехово» и говорят, что специально для него собираются оборудовать «тюрьму в тюрьме».