Суд Ливии восстановил сына Каддафи в должности кандидата в президенты

2 декабря суд на юге Ливии в восстановил в должности Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына убитого диктатора Моамера Каддафи, в качестве кандидата на президентских выборах в следующем месяце, сообщили ливийские СМИ.
Ранее, в тот же день, он подал апелляцию в суд в Себхе против отклонения избирательной комиссией его заявления в прошлом месяце.
Комиссия указала на статьи закона о выборах, согласно которым кандидаты «не должны быть осуждены за бесчестное преступление».
Ранее, в тот же день, он подал апелляцию в суд в Себхе против отклонения избирательной комиссией его заявления в прошлом месяце.
Комиссия указала на статьи закона о выборах, согласно которым кандидаты «не должны быть осуждены за бесчестное преступление».
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