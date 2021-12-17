Суд Ливии восстановил сына Каддафи в должности кандидата в президенты

08:13 03 Декабрь Киев, Украина

2 декабря суд на юге Ливии в восстановил в должности Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына убитого диктатора Моамера Каддафи, в качестве кандидата на президентских выборах в следующем месяце, сообщили ливийские СМИ.



Ранее, в тот же день, он подал апелляцию в суд в Себхе против отклонения избирательной комиссией его заявления в прошлом месяце.



Комиссия указала на статьи закона о выборах, согласно которым кандидаты «не должны быть осуждены за бесчестное преступление».