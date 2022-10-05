Суд Франции признал незаконным задержание яхты российского миллиардера

19:47 05 октября Киев, Украина

Находящийся под санкциями российский миллиардер Алексей Кузьмичев одержал частичную победу в своем двойном иске против таможни Франции о замораживании одной из его яхт.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Парижский апелляционный суд постановил, что действия французской таможни по аресту и замораживанию яхты "La Petite Ourse" в прибрежном городе Антиб в середине марта были "неправомерными", и отменил мероприятие.

Однако судьи решили, что второй иск относительно La Petite Ourse II, которая была задержана неделей позже в марте в Каннах, должен быть подан в другой суд, и не приняли никакого решения по нему.

Теперь это второе дело должно быть рассмотрено апелляционным судом в Руане.

Кузьмичев вместе с Михаилом Фридманом является соучредителем российской Alfa Group и LetterOne. До недавнего времени был среди акционеров "Альфа-банка Украина". После того, как 15 марта на него наложили санкции ЕС, НБУ сначала лишил его права голоса в банке, а затем он без согласования регулятора вышел из структуры собственности украинской "Альфы".