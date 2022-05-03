Суд Фиджи удовлетворил арест яхты русского олигарха

12:36 03 мая Киев, Украина

Верховный суд Фиджи удовлетворил ходатайство об аресте суперяхты Amadea, принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову.

Об этом пишет Fiji Broadcasting Corp.

"После вынесения решения адвокат Фейзал Ханифф сообщил суду, что подаст заявление, требуя временного отложения решения. Он является адвокатом Millemarin Investment Limited, утверждающей, что она является зарегистрированным владельцем суперяхты", - говорится в статье.

Керимов попал под санкции США, Великобритании и ЕС в связи с вторжением России в Украину.