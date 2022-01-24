Суд Дании приговорил к трем годам тюрьмы россиянина за шпионаж

10:26 11 Май Киев, Украина

36-летний гражданин России признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы, за шпионаж в пользу спецлужб РФ.

Об этом сообщает датский судебный портал во вторник, 11 мая.

"Суд признал 36-летнего россиянина виновным в шпионской деятельности и назначил ему наказание в три года лишения свободы. Также его приговорили к депортации с запретом на обратный въезд в Данию", - говорится в сообщении.

Приговоренный "в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии, передавал эту информацию российской разведке, в том числе за вознаграждение", сказано в решении.