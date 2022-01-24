Суд Дании приговорил к трем годам тюрьмы россиянина за шпионаж

10:26 11 Май Киев, Украина

36-летний гражданин России признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы, за шпионаж в пользу спецлужб РФ.
 
Об этом сообщает датский судебный портал во вторник, 11 мая.
"Суд признал 36-летнего россиянина виновным в шпионской деятельности и назначил ему наказание в три года лишения свободы. Также его приговорили к депортации с запретом на обратный въезд в Данию", - говорится в сообщении.  
Приговоренный "в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии, передавал эту информацию российской разведке, в том числе за вознаграждение", сказано в решении.

В то же время имя осужденного не называется, судебное заседание проходило за закрытыми дверями, но защита намерена обжаловать приговор.

Отметим, что в декабре стало известно, что прокуратура Дании подозревает россиянина в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Мужчина находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. Прежде он получил докторскую степень в Датском техническом университете.