Суд Дании приговорил к трем годам тюрьмы россиянина за шпионаж

36-летний гражданин России признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы, за шпионаж в пользу спецлужб РФ.
Об этом сообщает датский судебный портал во вторник, 11 мая.
Приговоренный "в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии, передавал эту информацию российской разведке, в том числе за вознаграждение", сказано в решении.
В то же время имя осужденного не называется, судебное заседание проходило за закрытыми дверями, но защита намерена обжаловать приговор.
Отметим, что в декабре стало известно, что прокуратура Дании подозревает россиянина в передаче российской разведке информации о датских энергетических технологиях. Мужчина находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. Прежде он получил докторскую степень в Датском техническом университете.
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