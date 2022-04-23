Суд Чехии увеличил срок тюремного заключения белорусу, воевавшему на Донбассе

12:13 23 июля Киев, Украина

Высший суд Чехии пересмотрел квалификацию преступлений и изменил срок тюремного заключения для гражданина Беларуси Алексея Фадеева, который воевал на стороне боевиков на Донбассе

Об этом сообщает чешское издание Novinky.



Фадеев, долгое время проживал в Праге, в период между 2014 и 2016 годами несколько раз ездил на Донбасс «с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины».



В сентябре прошлого года городской суд Праги признал Фадеева виновным в «участии в организованной преступной группировке» и приговорил к 4,5 годам заключения.



В суде прокуратура настаивала, что Фадеев совершил теракт, впрочем суд не нашел представленные доказательства достаточными. Прокуратура подала апелляцию на это решение, настаивая на 20-летнем заключении.



Со своей стороны адвокат Фадеева требовала оправдать ее подзащитного, поскольку, по ее словам, сторона обвиняемого не предоставила доказательств, бесспорно свидетельствующих о вине ее клиента. Фадеев утверждал, что не участвовал в боях на передовой, а осуществлял лишь вспомогательную работу. Он якобы уехал в Украину, чтобы защитить мирное население.



Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис подтвердил 21-летний срок для Фадеева.