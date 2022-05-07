Суд беларуси приговорил россиянку Софью Сапегу к 6 годам колонии

11:48 06 мая Киев, Украина

В Гродненском областном суде 6 мая огласили приговор подруге Романа Протасевича — россиянке Софье Сапеге. Она получила шесть лет лишения свободы.

Отбывать наказание она будет в колонии в условиях общего режима. В зале суда ее взяли под стражу, сообщает правозащитный центр «Вясна».





Россиянке предъявили обвинение по семи статьям уголовного кодекса Беларуси. В частности, ей инкриминировали "разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных".

Максимальный срок, предусмотренный по предъявленным Сапеге статьям, – 12 лет лишения свободы, однако обвиняемая заключила досудебное соглашение со следствием и уплатила доход, полученный "преступным путем".



Суд начался 28 марта и проходил в закрытом режиме. Это мотивировали тем, что в ходе процесса планируется озвучить персональные данные большого числа граждан, в том числе судей, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел. Также «данное решение было принято в целях нераспространения информации, носящей экстремистский характер».



Учитывая закрытый характер процесса, его участники — стороны обвинения и защиты — не комментировали происходящее в зале суда. Родные и близкие также не имели никакой информации во время процесса.





Напомним, Софью Сапегу задержали 23 мая прошлого года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем в минском аэропорту после того, как власти Беларуси посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Пара возвращалась с отдыха.



Ее обвинили в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные силовиков. 25 мая прошлого года государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что она была редактором «Черной книги Беларуси».





После задержания девушка согласилась на сотрудничество со следствием и выступала на государственном телеканале, а также написала помилование на имя Александра Лукашенко.



Какое-то время она провела в следственном изоляторе, но с октября прошлого года находилась под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана.