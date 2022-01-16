Строительство "Северного потока-2". Немецкие экологи бьют тревогу

06:31 04 Май Киев, Украина

Ущерб, который окажет строительство СП 2 на морскую флору и фауну Балтийского моря, очень занижен и недооценен. В связи с этим немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) обратился с иском в административный суд Гамбурга против строительства газопровода "Северный поток-2".



Об этом сообщила пресс-служба экологической организации 3 мая.



В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов о разрешении на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 километра проходит по черте птичьего заповедника, а потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

"Единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю - это обратиться в суд", - заявили экологи. Они также отметили, что "Северный поток-2" непосредственно разрушает морскую флору и фауну на дне на площади более 16 футбольных полей.

Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Пресс-секретарь BSH сообщил агентству dpa, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций прекращается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.