Строгий карантин в Израиле - министры категорически против

Министры Израиля один за другим выражают свой протест в отношении строгого карантина.
Министр строительства Израиля Яаков Лицман подал заявление об отставке, протестуя таким образом против строгого карантина на время праздников Рош га-Шана.
Также предложение вернуть жесткий карантин раскритиковал министр науки Изхара Шай. По его мнению, достаточно комендантского часа, чтобы не допускать массовых собраний и развлекательных мероприятий.
Поддержал коллег и министр финансов Исраэль Кац. Он заявил, что "предложения по общему карантину не учитывают экономические аспекты", и потребовал созвать дополнительное заседание правительства перед вступлением в силу жесткого карантина.
Напомним, власти Израиля решили с 18 сентября вернуть жесткие карантинные ограничения на три недели. Жителям, в том числе, запретят отходить от домов больше, чем на 500 метров.
Министр строительства Израиля Яаков Лицман подал заявление об отставке, протестуя таким образом против строгого карантина на время праздников Рош га-Шана.
Также предложение вернуть жесткий карантин раскритиковал министр науки Изхара Шай. По его мнению, достаточно комендантского часа, чтобы не допускать массовых собраний и развлекательных мероприятий.
Поддержал коллег и министр финансов Исраэль Кац. Он заявил, что "предложения по общему карантину не учитывают экономические аспекты", и потребовал созвать дополнительное заседание правительства перед вступлением в силу жесткого карантина.
Напомним, власти Израиля решили с 18 сентября вернуть жесткие карантинные ограничения на три недели. Жителям, в том числе, запретят отходить от домов больше, чем на 500 метров.
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