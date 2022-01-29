Стрельба в школе Казани: 9 погибших и 18 госпитализированных

20:19 11 Май Киев, Украина

Кроме девятерых погибших, на данный момент в детской республиканской клинической больнице города Казань, находятся 18 пациентов, шесть детей в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В детской больнице находятся 18 пациентов, шесть детей в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения, остальные поранились осколками стекла или при эвакуации из здания", - заявил Мурашко.

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе №175 российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу из ружья.



В результате погибли девять человек - семь учеников и две учительницы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых. Галявиев сам сдался полиции. Возбуждено уголовное дело об убийстве людей. В среду, 12 мая, в Татарстане день траура.



Знакомые Галявиева назвали его тихим и скромным парнем. Также стало известно, что юношу отчислили из колледжа за то, что он не посещал занятия и не явился на экзамены.