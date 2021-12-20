Стрельба в магазине штата Мэриленд, США: есть погибшие и раненый

07:50 29 Март Киев, Украина

Два человека получили ранения несовместимые с жизнью и один доставлен в госпиталь в результате стрельбы, которая произошла в американском штате Мэриленд. Стрельбу устроил местный житель, сейчас полиция выясняет причины его поведения

Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на власти города.



Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье днем. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили в магазине тела двух убитых. Еще одного человека, с огнестрельным ранением, госпитализировали.



При этом стрелка на месте не оказалось.



По данным телеканала, вскоре после случившегося в одном из близлежащих домов прозвучал выстрел. Неизвестный выстрелил сам в себя и выжил. Его доставили в больницу.



Правоохранители пытаются установить, связаны ли между собой оба случая. Расследование продолжается.